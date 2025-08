U gradovima širom Srbije obeleženo devet meseci od pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice

Studenti i građani u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Čačku i drugim gradovima, komemorativnim i protestnim skupovima obeležili su devet meseci od pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice, kada je poginulo 16 ljudi dok je jedna devojka teško povređena.

U Beogradu je nekoliko hiljada građana i studenata šetalo od stare Železničke stanice na Savskom trgu do nove „Beograd centar – Prokop“ gde su šesnaestominutnom tišinom odali poštu stradalima.

Kako je javio reporter agencije Beta, šetnja se odvijala u potpunoj tišini, bez pištaljki i buke, pošto su na tome insistirali studenti koji su organizovali komemorativni skup.

Studenti su u pozivu na okupljanje zamolili građane da ponesu sa sobom crne komade tkanine koje su nakon odavanja pošte ostavili na platou ispred Prokopa.

Građani su tokom 16 minuta tišine simbolično uperili lampe na mobilnim telefonima u nebo, obeležavajući na taj način devet meseci od pada nadstrešnice.

U Novom Sadu skup je počeo oko 20 sati u univerzitetskom Kampusu, u okviru manifestacije „Zona slobode“.

Studenti su održali govor, performans i koncert klasične muzike, pa su krenuli ka mestu gde se dogodila nesreća 1. novembra prošle godine.

U Čačku je ispred gimnazije održan protest pod parolom „Devet meseci bez odgovornosti“.

Nekoliko stotina Čačana protestovalo je zato što ni posle devet meseci od pada nadstrešnice nema odgovora ko je kriv što je stradalo 16 ljudi.

Nišlije su se okupio na protestu ispred Osnovnog suda u tom gradu oko 20 časova, a nakon toga su krenuli do Železničke stanice gde su odali poštu stradalima.

Nesreća na Železničkoj stanici u Novom Sadu dogodila se 1. novembra 2024. godine.

Zbog pada nadstrešnice ostavke su podneli tadašnji ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić i Tomislav Momirović koji je u trenutku nesreće vodio resor unutrašnje i spoljne trgovine.

Tri sudska spora su pokrenuta zbog pada nadstrešnice.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je danas da je uhapšeno jedanaest osoba u okviru istrage za istraživanje finansijskih tokova novca koji se odnose na modernizaciju i rekonstrukciju pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija) zbog sumnje da su državni budžet oštetili za više od 115 miliona dolara.

Među njima je i Momirović, a neki mediji su preneli da je za Goranom Vesićem raspisana poternica, ali da je on trenutno u bolnici zbog zdravstvenih problema.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu je pripremilo optužni predlog protiv 13 osumnjičenih za propuste koji su doveli do tragedije, ali je Viši sud u ovom gradu vratio predmet na dopunu istrage.

Viši sud u Beogradu je 17. aprila potvrdio optužnicu protiv troje ljudi u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih dela sa koruptivnim elementom, čija je posledica bila pad nadstrešnice.

Železnička stanica u Novom Sadu izgrađena 1964. godine, posle rekonstrukcije je svečano otvorene dva puta i to 2021. i 2024, a nakon nesreće je zatvorena do daljnjeg, a vozovi iz Beograda idu samo do Petrovaradina.

(Beta)

