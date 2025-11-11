U Grčkoj tri osobe poginule u potonuću broda sa migrantima

Grčka obalska straža saopštila je danas da su tri osobe poginule pošto je brod sa migrantima potonuo južno od ostrva Krita.

Brod evropske granične agencije Fronteks (Frontex) spasio je 56 ljudi „čiji se brod očigledno prevrnuo i pronašao tri tela“, rekla je neimenovana portparolka grčke obalske straže.

Potonuće se dogodilo po jakom vetru u blizini malog ostrva Gavdos, južno od Krita.

Pokrenuta je potraga za drugim preživelima, dodala je portparolka.

Gavdos se nalazi na migracionoj ruti koju koriste krijumčari koji deluju iz libijskih luka.

Još jedan brod sa 28 ljudi presretnut je u tom području u ponedeljak.

Prema podacima Agencije UN za izbeglice (UNHCR), više od 1.700 ljudi je poginulo ili nestalo ove godine na migracionim rutama u Mediteranu i kod obale zapadne Afrike u Atlantiku.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com