U Hramu Svetog Save u Beogradu jutros služen pomen Oliveru Ivanoviću

U Hramu Svetog Save, u Beogradu, jutros je služen pomen povodom osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, javila je Radio televizija Srbije.

Pomenu su prisustvovali neki članovi porodice, rodbina i prijatelji, te Ana Brnabić, Marko Đurić, Petar Petković i Milan Antonijević.

Danas se navršava osam godina od ubistva nekadašnjeg lidera Građanske inicijative „Srbija, demokratija, pravda“ Olivera Ivanovića koji je ubijen hicima iz vatrenog oružja ispred sedišta te stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Osam godina kasnije ovaj politički atentat nije rasvetljen pošto počinioci nisu poznati, a godinama su zvaničnici Beograda i Prištine međusobno iznosili optužbe o odgovornosti za to ubistvo.

(Beta)

