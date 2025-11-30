U Hrvatskoj antifašistički marševi, protest u Zagrebu

Protesti se održavaju u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, a skup u glavnom gradu je počeo u 12 sati, okupljanjem i polaskom sa Glavne železničke stanice, prenosi hrvatski N1.

Očekuje se da će demonstranti u Zagrebu otići do Spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima, a zatim do Trga bana Josipa Jelačića.

Inicijativa „Ujedinjeni protiv fašizma“ okuplja desetak organizacija, a nastala je, po organizatorima današnjih marševa, „kao odgovor na sveprisutno nasilje, strah, pretnje i zabrane“.

„Nećemo dopustiti da zabrane i nasilje postanu pravilo. Na njihove prijetnje nećemo reagovati strahom, nego ujedinjenim antifašističkim otporom! Dosta smo ćutali, marširajmo opet svi zajedno prema oslobođenju! Marš je samo početak. Naš zajednički rad ne sme stati dok ne iskorenimo fašizam i učinimo naše gradove i sela sigurnima za sve“, navodi se u najavi organizatora.

(Beta)

