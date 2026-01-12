U Hrvatskoj vodostaji reka niski, ne očekuju se poplave zbog otapanja snega

Na većini vodotoka u Hrvatskoj vodostaji su niski do srednje niski što znači da ne bi trebalo da bude većih problema niti većeg rizika od pojave poplava zbog najavljenog otopljenja vremena, te i pojačanog otapanja snega idućih dana, saopštilo je danas javno preduzeće „Hrvatske vode“.

„Izgledno je da ipak neće doći do velikog skoka temperature vazduha tako da se očekuje lagano, odnosno postepeno topljenje snijega koje bi vodotoci trebalo da prime bez većih teškoća i bez značajnijeg porasta vodostaja“, navodi se u saopštenju.

Od utorka se očekuje toplije vreme na području cele Hrvatske, kao i u susednim zemljama Sloveniji i Bosni i Hercegovini. Maksimalne dnevne temperature će ove nedelje ići do 10 stuepeni Celzijusa, a noćne će biti blizu nule što će pogodovati sporijem otapanju snega.

„Hrvatske vode“ napominju da se već prethodnih dana značajnila debljina snežnog pokrivača na većini mernih stanica.

Uz najavljeno otopljenje vremena se ne očekuju znatnija količina kiše u idućih sedam dana. Nešto malo više kiše se očekuje na području Jadrana i predela uz Jadran, dok se u kontinentalnom delu Hrvatske očekuje uglavnom suvo vreme.

„Hrvatske vode“ ipak preporučujiu da se i dalje svakodnevno prate hidrološke i meteorološke prognoze da se u slučaju eventualnih promena moglo reagovati na vreme.

Po podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, najviše snega je izmereno na stanicama Zavižan i Sljeme, 60 santimetara, a u području Gorskog kotara i Like u proseku 20 do 30 cantimetara snega.

Na području susedne Slovenije, severozapadne Hrvatske i Slavonije u prosjeku ima ept do 15 santimetara snega, a slično je i na području Bosne i Hercegovine.

Od jutros su deo puta između Vrgorca i Ljubuškog, u Splitsko-dalmatinskoj županiji pošto se posle jake kiše i otapanja snega s okolnih planinama reka Matica izlila i poplavila je veći dio polja Rastok. Sam vrgorački most je pod oko 70 santimetara vode.

Poplavljen je deo nasada vrgoračkih jagoda, a bura je oštetila nekoliko plastenika do koji se zbog poplave ne može doći.

(Beta)

