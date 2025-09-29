U Iranu objavljeno da je pogubljen jedan od najvažnijih izraelskih špijuna

Muškarac proglašen krivim za špijunažu a koga je Iran označio kao „jednog od najvažnijih špijuna“ Izraela, velikog neprijatelja Teherana, pogubljen je jutros u zoru, saopštile su iranske pravosudne vlasti.

Prvi put iranske vlasti pominju ime pojedinca Bahman Šubi Asl, a nije odmah objavljeno kada je on uhapšen.

U junu su Iran i Izrael vodili 12-odnevni rat pokrenut izraelskim udarima na objekte vojske, vlasti i lokacije vezane za iranski nuklearni program.

Iran je uzvratio ispaljivanjem raketa i dronova na Izrael, državu koju iranske vođe ne priznaju.

Od kraja neprijateljstava Iran je saopštio da će sprovesti ubrzana suđenja za osobe za koje se sumnja da su sarađivale sa Izraelom.

Tako su izraelske vlasti objavile više hapšenja za špijunažu i pogubljenje više osoba proglašenim krivim za saradnju sa Mosadom, izraelskom spoljnom obaveštajnom službom.

Sudske vlasti su saopštile danas da je Čubi Asl „blisko“ sarađivao sa izraelskom obaveštajnom službom i da je imao „specijalan pristup vitalnim i suverenim bazama podataka“ Irana.

U izraelskoj ofanizivi u junu ubijeni su visoki vojni zvaničnici, naučnici koji su radili na nuklearnom programu i druge osobe, uglavnom civili.

Iranske sudske vlasti su 9. avgusta objavile otvaranje istrage za oko 20 ljudi uhapšenih zbog njihove navodne veze sa Izraelom. Nekoliko dana ranije Iran je pogubio Rozbeha Vadija, čoveka optuženog da je prenosio informacije o nuklearnom naučniku ubijenom tokom tog rata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com