U Iranu tokom protesta poginulo više od 3.000 ljudi

Ta grupa, sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), potvrdila je 3.090 smrti, uključujući 2.885 demonstranata i dodala da je internet i telefonski signal u zemlji donekle ponovo uspostavljen, prenosi agencija Rojters (Reuters).
Vlada u Teheranu je za veliki deo nasilja na demonstracijama okrivila građane za koje tvrdi da su naoružani teroristi koji se lažno predstavljaju kao demonstranti, kao i da iza njihovog organizovanja stoje SAD i Izrael.
U Teheranu je stanje u poslednjih nekoliko dana relativno mirno, prema navodima stanovnika.
Protesti su širom Irana izbili 28. decembra zbog loše ekonomske situacije u zemlji i obezvređivanja domaće valute rijala, da bi kroz nekoliko dana prerasli u masovne demonstracije koje zahtevaju smenu vlasti.
Prema navodima opozicionih grupa i pojedinih zvaničnika, te demonstracije su najveći neredi u Iranu od revolucije 1979. godine.
Novinska agencija Mehr prenela je da je internet vraćen nekim korisnicima, kao i da je ponovo moguće slati SMS poruke.
Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) zapretio je „veoma snažnim akcijama“ ako Teheran pogubljuje demonstrante.
