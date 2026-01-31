U Iranu u dve eksplozije petoro poginulo, sumnja se na umešanost SAD

Najmanje jedna osoba je poginula, a 14 je povređeno u eksploziji u luci Bandar Abas na jugu Irana, objavio je danas lokalni zvaničnik, dok je uzrok nesreće i dalje nepoznat.

Novinska agencija Tasnim saopštila je da su izveštaji na društvenim mrežama u kojima se tvrdi da je komandant mornarice Revolucionarne garde bio meta eksplozije „potpuno lažni“, prenosi agencija Rojters (Reuters).

U odvojenoj nesreći, četiri osobe su poginule u plinskoj eksploziji u gradu Ahvazu blizu granice sa Irakom, prenose mediji.

Dva izraelska zvaničnika rekla su Rojtersu da Izrael nije bio umešan u današnje eksplozije, dok Teheran sumnja na mogući napad Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Predsednik SAD Donald Tramp je nedavno izjavio da se „armada“ kreće ka Iranu, a više izvora tvrdi da on razmatra opcije protiv Teherana.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan optužio je ranije danas američke, izraelske i evropske lidere da iskorišćavaju ekonomske probleme Irana, podstiču nemire i pružaju ljudima sredstva za „deljenje nacije“.

Bandar Abas je jedna od najvažnijih luka u Iranu i nalazi se na Ormuskom moreuzu, važnom plovnom putu između Irana i Omana, kojim se prevozi oko petina svetske morske nafte.

(Beta)

