U izraelskim napadima na Pojas Gaze najmanje 23 poginula

Najmanje 23 Palestinaca poginulo je danas nakon izraelskih napada na Pojas Gaze, novi je bilans saopšten u bolnicama na toj palestinskoj teritoriji.

Gađani su ciljevi na severu i jugu Pojasa Gaze, uključujući stambenu zgradu u gradu Gazi i šator u Kan Junisu.

Ranije danas je saopšteno da je stradalo najmanje šestoro dece iz dve različite porodice.

Izraelska vojska izvela je napade dan uoči otvaranja prelaza Rafa, duž granice sa Egiptom. Granični prelazi Pojasa Gaze bili su zatvoreni tokom rata.

Prema podacima Ministarstva zdravlja u Pojasu Gaze, više od 500 Palestinaca ubijeno je u izraelskim napadima od početka primirja 10. oktobra prošle godine.

Današnji bilans napada je jedan od najgorih do sada.

(Beta)

