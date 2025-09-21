U izraelskim udarima na grad Gazu poginule najmanje 34 osobe

U noćašnjim izraelskim udarima poginule su u gradu Gazi najmanje 34 osobe, među kojima i deca, saopštili su danas zdravstveni zvaničnici u toj teritoriji, dok Izrael nastavlja ofanzivu na taj grad.

Zdravstveni zvaničnici u bolnici Šifa gde je dovezeno više tela, rekli su da je među njima i 14 poginulih u udaru kasno sinoć kada je pogođen stambeni blok u južnom delu grada.

Zaposleni u bolnici rekli su da je među poginulim i bolničar koji je radio u toj bolnici zajedno sa svojom suprugom i troje dece.

Najnovija izraelska operacija koja je počela ranije ove nedelje dodatno eskalira sukob koji potresa Bliski istok i verovatno sve više udaljava mogućnost za postizanja primirja.

Izraelska vojska navodi da joj je cilj da uništi vojnu infrastrukturu Hamasa i koja je pozvala Palestince da napuste grad, nije dala vremenski rok za svoju ofanzivu, ali ima indikacija da bi mogla da traje mesecima, piše agencija AP.

Noćašnji udari izvršeni su u vreme kada neke uticajne zapadne zemlje spremaju da priznaju državnost Palestine na okupljanju svetskih lidera u Generalnoj skupštini UN u ponedeljak. Među tim zemljama su Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija, Malta, Belgija i Luksemburg.

Portugalsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će oni danas priznati državu Palestinu.

Uoči Generalne skupštine UN mirovni aktivisti u Izraelu pozdravili su planirano priznanje palestinske države. Danas je grupa od više od 60 jevrejskih i arapskih organizacija za mir i pomirenje, poznatih kao Tajm koališn (Time Calition) pozvala za okončanje rata, oslobađanje talaca i priznanje palestinske države.

Ipak primirje izgleda tešk ostvarljivo. U Izraelskim bombardovanjima poslednja 23 meseca, pokrenutih posle napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine u Gazi je poginulo više od 65.000. Veliki delovi te teritorije su uništeni a raseljeno je oko 90 odsto stanovnika i izazvana katastrofalna humanitarna kriza, dok stručnjaci kažu da u gradu Gazi vlada glad, navodi AP.

U saopštenju izraelska vojska je navela da je ubijen Madžed Abu Selmija, za koga su rekli da je snajperista iz vojnog krila Hamasa koji se spremao da izvede još napada u oblasti grada Gaze.

On je brat direktora bolnice Šifa, doktora Mohameda Abu Selmija koji je rekao da su ti navodi lažni i da Izrael pokušava da opravda ubijanje civila. Doktor Selmija rekao je za AP da njegov brat (57) pati od hipertenzije, dijabetesa i da ima probleme sa vidom.

U nastavku svojih napada na grad Gazu Izrael je naredio stotinama hiljada Palestinaca koji su se sklonili u tom gradu da se premeste na jugi ka, kako nazivaju humanitarnoj zoni i izraelska vojska otvorila je još jedan koridor južno od grada za evakuaciju ljudi.

Palestinci izlaze iz grada Gaze kolima i peške, mada su mnogi nespremi ponovo da se pomeraju, isuviše su slabi ili ne mogu da priušte troškove novog pomeranja.

(Beta)

