U izraelskoj akciji u Gazi poginulo 38 ljudi dok Izrael ignoriše zahteve za prekid vatre

Izraelski napadi iz vazduha i akcija kopnene vojske ubili su 38 ljudi širom palestinskog Pojasa Gaze, saopštili su zdravstveni zvaničnici, dok međunarodni pritisak za prekid vatre raste, ali izraelski lider prkosno nastavlja rat.

U napadima u centralnoj i severnoj Gazi ubijeni su ljudi u svojim domovima rano jutros, uključujući devet članova iste porodice u kući u izbegličkom kampu Nuseirat, po rečima zdravstvenog osoblja u bolnici Al-Avda gde su dopremljena tela.

Napadi su izvdeni svega nekoliko sati pošto je premijer Izrael Benjamin Netanjahu rekao drugim svetskim liderima na Generalnoj skupštini UN u Njuorku u petak da „mora da završi posao“ protiv palestinskog pokreta Hamasa u Gazi.

Netanjahuov govor, usmerene podjednako njegovoj sve podeljenijoj domaćoj publici, a i svetskoj, počeo je pošto su desetine delegacija država masovno izašle iz sale Generalne skupštine UN u petak kada je počeo da govori.

Međunarodni pritisak na Izrael da okonča rat raste, kao i izolacija Izraela, sa sve većim brojem zemalja koje su nedavno odlučile da priznaju palestinsku državnost što Izrael odbacuje.

Države sveta lobiraju kod američkog predsednika Donalda Trampa da izvrši pritisak na Izrael za prekid vatre. U petak je Tramp rekao novinarima u Vašingtonu da veruje da su SAD blizu postizanja sporazuma o ublažavanju borbi u Gazi što će „vratiti taoce“ koje drži Hamas i „okončati rat“.

Tramp i Netanjahu trebalo bi da se sastanu u ponedeljak, a Tramp je na društvenim mrežama u petak rekao da su u toku „veoma inspirisani i produktivni razgovori“ i „intenzivni pregovori“ o Gazi sa državama u bliskoistočnom regionu.

Ipak, Izrael nastavlja veliku kopnenu operaciju u gradu Gazi, za koji stručnjaci kažu da gladuje. Više od 300.000 ljudi je pobeglo, ali 700.000 je još tamo, mnogi zato što ne mogu da plate preseljenje.

U današnjim napadima srušena je kuća u naselju Tufah u gradu Gazi, usmrtivši najmanje 11 ljudi, od kojih je više od polovine žena i dece, po bolnici Al-Ahli u koju su dopremljena tela. Još četiri osobe su poginule kada su iz vazduha pogođeni njihovi domovi u izbegličkom kampu Šati, kaže bolnica Šifa.

Još šest drugih Palestinaca je ubijeno izraelskom vatrom dok su tražili pomoć u južnoj i centralnoj Gazi, po bolnicama Naser i Al Avda u koje su dopremljena tela.

Bolnice i klinike u gradu Gazi su na ivici kolapsa. Posle skoro dve nedelje ofanzive, dve klinike su uništene vazdušnim napadima, dve bolnice su zatvorene nakon jer su oštećene, a druge jedva funkcionišu s nedostatkom lekova, opreme, hrane i goriva za elektro-generatore.

Mnogi pacijenti i osoblje su bili primorani da napuste bolnice, ostavljajući samo nekoliko lekara i medicinskih sestara da brinu o deci u inkubatorima ili drugim pacijentima koji su previše bolesni da bi se selili.

U petak je humanitarna grupa „Lekari bez granica“ saopštila da je bila primorana da obustavi aktivnosti u gradu Gazi usled izraelske ofanzive. Grupa je saopštila da su izraelski tenkovi udaljeni nekoliko stotina metara od njenih zdravstvenih ustanova i da je „rizik neprihvatljiv“ za njeno osoblje.

Situacija s hranom na severu se takođe pogoršala jer je Izrael 12. septembra obustavio isporuke pomoći preko svog prelaza u severnu Gazu i sve više odbija zahteve UN da se zalihe iz južne Gaze dostave na sever, saopštila je Kancelarija UN za koordinaciju humanitarnih poslova.

Izraelski rat u Gazi ubio je više od 65.000 ljudi i ranio više od 167.000, po podacima Ministarstva zdravlja Gaze koje kaže da žene i deca čine oko polovine žrtava. UN i mnogi nezavisni stručnjaci smatraju da su podaci tog ministarstva najpouzdaniji.

Izraelski rat je pokrenut pošto su borci predvođeni Hamasom upali u Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši oko 1.200 ljudi i uzevši 251 za taoce. Četrdeset osam zarobljenika je ostalo u Gazi, od kojih Izrael veruje da je oko 20 živo, dok je većina ostalih oslobođena u okviru primirja ili drugih sporazuma.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com