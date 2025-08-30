U izraelskom napadu poginuo premijer pobunjenika u Jemenu

Jemenski pokret pobunjenika Huti je danas saopštio da je u izraelskom napadu u Sani, glavnom gradu Jemena, pogunuo premijer vlade pod njihovom kontrolom.

Ahmed al-Rahavi i nekoliko ministara su u napadu poginuli još u četvrtak, saopštio je tek danas pokret Huti koji pod kontrolom drži glavni grad i velike delove teritorije Jemena.

Izraelska vojska je u četvrtak saopštila da je „precizno pogodila vojni cilj terorističkog režima Huti u oblasti Sane“.

Al-Rahavi je bio premijer od avgusta 2024. godine. Poginuo je tokom rutinskog radnog sastanka Vlade o proceni aktivnosti tokom protekle godine, saopštili su pobunjenici.

(Beta)

