U Izraelu skup za povratak tela dva poslednja taoca iz Pojasa Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je sa porodicom poslednjeg izraelskog taoca čije je telo još u Pojasu Gaze, saopštio je večeras njegov kabinet dok su se u Tel Avivu demostranti okupili zahtevajući povratak tela dva preostala taoca.

Ran Gvili, 24-godišnji oficir elitne jedinice Jasam izraelske policije, ubijen je u akciji 7. oktobra 2023. godine, tokom napada koji je tog dana pokrenuo islamistički pokret Hamas protiv Izraela. Taj napad je pokrenulo rat u Pojasu Gaze.

Njegovo telo je potom preneto na palestinsku teritoriju.

Premijer je obavestio „njegove roditelje, Talika i Icik, o naporima Izraela da obezbedi njegov povratak i o svojoj odlučnosti da ga vrati radi jevrejske sahrane u skladu sa jevrejskim obredima“, naveo je njegov kabinet.

Netanjahu je takođe razgovarao sa tajlandskim ambasadorom u Izraelu, Bunjaritom Vičijenpuntuom, kako bi ga obavestio o naporima za repatrijaciju još jednog taoca koji je ubijen i još uvek u Gazi, tajlandskog državljanina Sudtisaka Rintalaka, dodaje se u saopštenju.

Rintalak (43) radio je na plantažama u kibucu blizu Pojasa Gaze. Bio je među tajlandskim poljoprivrednim radnicima ubijenim u napadu 7. oktobra čija su tela prebačena u Gazu.

Njegovu smrt je potvrdio Izrael u maju 2024. godine.

Posle dve godine rata, sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, postignut uz posredovanje SAD, stupio je na snagu 10. oktobra.

Prema sporazumu, palestinski islamistički pokret trebalo je da vrati 48 talaca koje je držao, od kojih je 20 živo. Do sada je predato 46.

Forum porodica talaca, glavna izraelska organizacija koja se bori za povratak zarobljenika, održala je večeras skup u Tel Avivu, poslednji u nizu nedeljnih demonstracija usmerenih na pritisak na vladu da se oslobode svi taoci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com