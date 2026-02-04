U jednom od najsmrtonosnijih napada u Nigeriji ekstremisti ubili 162 stanovnika

U jednom od najsmrtonosnijih napada poslednjih meseci ekstremisti su ubili 162 stanovnika dva sela u zapadnoj Nigeriji, rekao je danas za AP jedan lokalni zvaničnik.

On je rekao da su te napade u utorak izvršili pripadnici oružanee grupe „Lakurava“ povezane s Islamskom državom, ali zasad niko nije preuzeo odgovornost.

Jedan lokalni zvaničnik Crvenog krsta je rekao da su „ubijene desetine ljudi“, ali da Crveni krst nije mogao da ode do tih udaljenih sela blizu granice Nigerije s Beninom.

Guverner tamošnje države Kvara AbdulRahman AbdulRazak rekao je u saopštenju da je napad „kukavički izraz frustracije terorističkih ćelija“ kao odgovor na operacije Vojske protiv njih.

Nigerija je poslednjih meseci usred složene bezbednosne krize, sa pobunom islamskih militanata na severoistoku, uz porast otmica radi otkupa od strane naoružanih ljudi širom severozapadnih i severno-centralnih regiona.

U odvojenom napadu u utorak, naoružani ljudi su ubili najmanje 13 ljudi u selu Doma u severozapadnoj državi Kacina, objavila je danas policija. Nije jasno ko je izveo taj napad.

Prošle nedelje, ekstremisti Boko Harama su na severoistoku Nigerije ubili 36 ljudi u napadiama na jedno gradilište i na vojnu bazu.

Bar dve oružane grupe u Nigeriji su povezane sa ISIS-om: ogranak ekstremističke grupe Boko Haram poznat kao Islamska država Zapadna Afrika na severoistoku i manje poznatu Islamsku državu Sahel (ISSP), lokalno poznatu kao „Lakurava“ koja deluje na severozapadu.

Nigerijska vojska je ranije saopštila da „Lakurava“ ima korene u susednom Nigeru i da je aktivnija u pograničnim zajednicama Nigerije od vojnog puča 2023. godine.

U utorak je šef Američke komande za Afriku rekao da su SAD poslale grupu vojnih oficira u Nigeriju, što je najnoviji korak u njihovom odgovoru na bezbednosnu krizu. U decembru su američke snage iz vazduha napale militante povezane sa ISIS-om u Nigeriji.

Ta najmnogoljudnija zemlja Afrike se našla na „diplomatskom nišanu SAD“ posle pretnji predsednika Donalda Trampa da će je napasti, tvrdeći da ne čini dovoljno da zaštiti svoje hrišćane.

(Beta)

