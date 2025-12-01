U katastru dodate dve nove zabeležbe o Generalštabu

Rok Republičkom geodetskom zavodu i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da izbrišu zaštitu zgrada Generalštaba i Ministarstva odbrane iz svojih evidencija je istekao po osnovu leks specijalisa o rušenju Generalštba, to se još nije dogodilo, piše danas Forbs Srbija.

Međutim, u katastru su pojavile dve nove zabeležbe, upisane u javno dostupnu bazu katastra u petak 28. novembra.

Te zabeležbe su unete u podatke katastra samo na jednom objektu – starom Generalštabu. Ni na jednoj drugoj zgradi u sklopu kompleksa Generalštaba i Ministarstva odbrane (zgrade A i B) nisu upisani ovi zahtevi.

Stari Generalštab je zgrada u Ulici kneza Miloša, pored zgrade „novijeg“ Generalštaba u kojoj su sada smeštene Vojnobezbednosna i Vojnoobaveštajna agencija. Nazivaju je i Kamena i Baumgartenova palata.

Za tu zgradu se u ugovornoj dokumentaciji o prodaji Generalšaba izričito navodi da neće biti rušena. I u nacrtu novog kompleksa vidi se da bi nove kule praktično „opkolile“ tu zgradu.

Novi upis u evidenciju katastra stoji u delu „Napomene na objektu“ što potvrđuje da je preduzeta neka radnja u vezi sa ovom zgradom, piše Forbs. Međutim, ko i zašto je preduzeo tu radnju zasad nije poznato. Iz upisa se ne vidi više detalja osim zabeležbe prijema zahteva.

Oni se vode po dva različita broja predmeta i oba su zavedena 28. novembra. Takođe su navedene u delu evidencije gde se vidi da je 13. novembra pokrenuto brisanje zabeležbi (o zaštiti kulturnog dobra po rešenju Vlade iz 2024. i po službenoj dužnosti na osnovu leks specijalisa iz ove godine).

Ovi zahtevi po svemu sudeći ne bi trebalo da imaju veze sa skidanjem zaštite po osnovu druge zaštite na ovom prostoru – kao prostorno-istorijske celine. Odnosno ne bi trebalo da imaju veze sa autentičnim tumačenjem leks specijalisa jer je ono još u skupštinskoj proceduri.

Po svemu sudeći, nemaju veze ni sa tvrdnjama da bi zaštita mogla da bude skinuta sa 15 spomenika kulture u ambijentalnoj celini koja se prostire duž Ulice kneza Miloša. Ovakvih zahteva nema upisanih ni kod jednog od tih objekata.

Pre svega, nema ih ni kod drugih objekata u kompleksu Generalštaba koji su planirani za rušenje.

Kako su za Insajder potvrdili iz Republičkog geodetskog zavoda, na rešenje službe za katastar nepokretnosti Savski venac o skidanju zaštite sa objekata u kompleksa Generalštaba pristigle su žalbe. Međutim, nisu otkrili ko ih je podneo.

„S obzirom na to da još uvek nisu ispunjeni zakonski uslovi, po žalbama se za sada ne postupa. Do sada su pristigle žalbe, a po isteku zakonskog roka za njihovo izjavljivanje i po pribavljanju dokaza o urednoj dostavi, nadležna služba će pristupiti daljem postupanju u skladu sa zakonom i proveri procesnih pretpostavki po izjavljenim žalbama. O svim detaljima javnost će biti blagovremeno obaveštena“, navedeno je u odgovoru.

(Beta)

