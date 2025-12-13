U Kinu iz Rusije stigli dokumenti japanske bioterorističke jedinice iz Drugog svetskog rata

U Kinu je iz Rusije dopremljen paket sa sudskim spisima vezanim za „Jedinicu 731’“, japanski odred za biološko ratovanje iz Drugog svetskog rata, saopštio je danas Centralni arhiv Kine.

Arhivska građa iz Rusije obuhvata sudske spise o pripadnicima „Jedinice 731“ i izveštaje o istragama zločina koje je jedinica počinila, kao i internu zvaničnu prepisku sovjetskih vlasti u periodu od 11. maja 1939. do 25. decembra 1950. godine, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Japan je, tokom Drugog svetskog rata, uspostavio mrežu biološkog ratovanja širom više azijskih zemalja, pri čemu je „Jedinica 731“, sa sedištem u Harbinu u severoistočnoj kineskoj provinciji Hejlungđijang, služila kao strogo poverljiva baza za razvoj biološkog oružja i eksperimentisanje na ljudima.

Tim eksperimentima je podvrgnuto najmanje 3.000 ljudi iz Kine, Sovjetskog saveza i drugih zemalja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com