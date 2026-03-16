U Kočanima obeležena godišnjica smrtonosnog požara u diskoteci Puls

Na godišnjicu smrtonosnog požara u diskoteci "Puls" u Kočanima danas su u tom mestu priređeni komemorativni skup i molitva za poginule.

Prisustvovali su rođaci žrtava i drugi građani, predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova, premijer Hristijan Mickoski i drugi državni i lokalni zvaničnici.

U kočanskom centralnom Parku Revolucije su simbolične postavljene „63 bele stolice – 63 života“, s po jednom belom ružom na svakoj i otvorena je Knjige žalosti u koju su se upisali prisutni.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, pre godinu dana život su izgubile 63 osobe, a povređeno je više od 200, uglavnom mladih ljudi. Požar se desio u 2:30 u nedelju 16. marta 2025, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK. Po nalazu istrage, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com