U Kragujevcu od 972 stana za pripadnike snaga bezbednosti, useljena 262

Od 972 stana koja su u kragujevačkom naselju Denino brdo izgrađena za pripadnike snaga bezbednosti, do danas su useljena 262 iako su ključevi prvih stanova uručeno još u avgustu 2021. godine, preneo je danas portal Glas Šumadije.

Izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti počela je 2019. godine a cena po kvadratu je 430 evra bez PDV-a.

„Pravo na kupovinu stana imaju pripadnici snaga bezbednosti koji nemaju rešeno stambeno pitanje ili imaju neodgovarajući stan. Potrebno je da su se prijavili u njihovoj službi za kupovinu stana i dostavili sve tražene podatke. Prijavom preko sajta se formira lista i po redosledu pozivaju budući kupci i zakazuje termin za rezervaciju stana“, rečeno je portalu u preduzeću „SPV Lepenica“ koju je 2024. godine osnovala država.

Glas Šumadije je preneo da je i u Kraljevu slična situacija sa stanovima izgrađenim za pripadnike snaga bezbednosti.

U preduzeću „SPV Ibar“ su rekli za portal da i dalje čekaju da im Vlada Srbije dostavi spiskove potencijalnih kupaca koje će potom kontaktirati po rang listi.

Dodali su da ne znaju kada će se to desiti pošto je od konkursa prošlo više od tri godine.

(Beta)

