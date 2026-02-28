U Kraljevu skup podrške vojnim veteranima osumnjičenim za pripremu dela protiv ustavnog uređenja

Pripadnici više udruženja vojnih veterana su danas u Kraljevu organizovali skup podrške dvojici uhapšenih veterana kojima je određen pritvor od 30 dana zbog sumnje da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja.

Okupili su se ispred Hrama Svetog Save u Kraljevu odakle su krenuli u protestnu šetnju do zgrade lokalne Policijske uprave da upute podršku dvojici uhapšenih, a pridružio im se i deo građana, preneli su beogradski mediji.

Sa skupa je poručeno da to nije samo odbrana časti dvojice uhapšenih već, kako su istakli, za istinu i odbranu časti svih koji su stali u odbranu svoje zemlje, javio je RTS.

Posle intoniranja himne, održano je 16 minuta tišine za nastradale pod nadstrešnicom u Novom Sadu, 1. novembra 2024.

Viši sud u Kraljevu odredio je u utorak pritvor do 30 dana D. R. (51) i M. R. (43) iz tog grada, zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Advokat uhapšenih Vladimir Beočanin kazao je danas za N1 da na osnovu dokumenata koje je video nema osnova za njihovo privođenje, te da je u pitanju zastrašivanje.

(Beta)

