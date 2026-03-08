U Libanu od napada Izraela četvrtina poginulih su deca

Ministarstvo zdravlja Libana je danas saopštilo da je 83 dece među 394 poginulih od početka konflikta Hezbolaha i Izraela prošle nedelje.

Izrael je prošle nedelje ponovo pokrenuo invaziju na Liban pošto je militantni pokret Hezbolah gađao Izrael raketama u znak odmazde za izraelsko-američki napad na Iran.

Izrael je pre ofanzive naredio evakuaciju storina hiljada hiljada ljudi u Bejrutu i drugde u Libanu.

Militanti islamistički pokret Hezbolah podržava Iran, sa kojim su Izrael i SAD u ratu od prošle subote.

(Beta)

