U Londonu održan veliki skup protiv ekstremne desnice

Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se danas u Londonu na skupu protiv ekstremne desnice, na poziv koalicije levičarskih grupa i ličnosti, preneli su britanski mediji.

Prema proceni policije, oko 50.000 ljudi je bilo na skupu dok su organizatori naveli broj od pola miliona ljudi ocenjujući da su to „najveće antidesničarske demonstracije ikada“ koje su održane u Velikoj Britaniji.

Skup i šetnja koja je usledila, bili su organizovani na poziv organizacije „Zajedno savez“ (Together Alliance), koalicije koja uključuje međunarodnu nevladinu organizaciju za ljudska prava Amnesti internešenel (Amnesty International), sindikat Ujedinjeni (Unite) i antirasističku organizaciju „Ustani protiv rasizma“ (Stand Up to Racism).

Demonstranti su se okupili u blizini Hajd parka, jedne od velikih zelenih površina Londona, pre nego što su krenuli u šetnju do sedišta britanske vlade.

Skup je održan uoči lokalnih izbora zakazanih za 7. maj.

(Beta)

