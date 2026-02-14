U Minhenu oko 200.000 ljudi na skupu protiv iranskih vlasti

Oko 200.000 ljudi učestvovalo je u demonstracijama protiv iranske vlade danas u Minhenu, saopštila je nemačka policija, dok su se svetski lideri okupili u blizini na konferenciji o bezbednosti, preneo je Juronjuz (Euronews).

Promonarhistički demonstranti okupili su se na trgu u Minhenu kako bi protestovali zbog policijske brutalnosti u januaru, u Iranu.

Međunarodne organizacije za ljudska prava prenele su da je nekoliko hiljada demonstranta ubijeno u Iranu, tokom tih protesta.

Demonstranti su u Minhenu skandirali slogane podrške Rezi Pahlaviju, prognanom sinu bivšeg šaha Irana, i mahali brojnim zastavama sa horizontalnim zelenim, belim i crvenim prugama ukrašenim lavom i suncem, simbolom monarhije svrgnute 1979. godine.

Pahlavi je danas govorio na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti i pozvao američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da pomogne iranskom narodu.

(Beta)

