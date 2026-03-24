U Moldaviji dvomesečno vanredno stanje energetskog sektora zbog napada Rusije na ukrajinsku mrežu

Parlament Moldavije je danas glasao za uvođenje vanrednog stanja u energetskom sektoru pošto su ruski napadi na električnu mrežu Ukrajine isključili ključni dalekovod koji povezuje Moldaviju sa Rumunijom.

U noćnim napadima isključen je visokonaponski dalekovod Isača-Vulkanešti, koji povezuje južnu Moldaviju sa Rumunijom, nakon čega su moldavske vlasti pozvale građane da „racionalno troše struju“ dok su popravke u toku.

Ukupno 72 od 101 poslanika u parlamentu su odobrila meru koja će trajati 60 dana, niko nije glasao protiv, a 18 je bilo uzdržano.

Premijer Aleksandru Muteanu je rekao da „ono što se danas dešava u energetskom sektoru nije slučajnost“.

„Ruski napadi na civilnu energetsku infrastrukturu u Ukrajini predstavljaju ratni zločin, ali i napad na nas, ovde u Moldaviji. Rusija je jedina odgovorna za ovo“, dodao je on.

Vanredno stanje koje počinje sutra omogućiće vlastima da „brže deluju: mobilišu dodatne resurse, zaštite kritičnu infrastrukturu i, ako je potrebno, preduzmu dodatne mere kako bi ograničile posledice krize“, dodao je Munteanu.

„Ostajemo budni i delujemo za bezbednost svakog građanina. Ovo nije mera panike, već mera odgovornosti“, rekao je premijer.

Predsednica Maja Sandu danas je direktno okrivila Moskvu, rekavši da „Rusija nastavlja da namerno potkopava bezbednost Republike Moldavije i ugrožava živote naših građana“.

„Nakon bombardovanja ukrajinske hidroelektrane, novi brutalni napad doveo je do isključenja dalekovoda Isača-Vulkanešti koji u određenim periodima obezbeđuje 60-70 odsto naše potrošnje električne energije. Sve to nisu slučajnosti, već namerne akcije Rusije da oslabi i ostavi Moldaviju u mraku“, napisala je predsednica na Fejsbuku.

Ministar energetike Dorin Jungietu je rekao da se procenjuje da bi popravka oštećenog dalekovoda trajala oko pet do sedam dana.

Moskva je više puta ciljala civilnu infrastrukturu Ukrajine – brane i rečne luke, a uticaj rata se oseća širom Moldavije.

Desetine hiljada građana nisu imale vode pošto se u ruskom napadu na hidroelektranu u Ukrajini izlivanjem nafte zagadila velika reka koja protiče kroz obe zemlje.

Pogođena ukrajinska elektrana nalazi se oko 15 kilometara uzvodno od severne granice sa Moldavijom i vodom snabdeva oko 80 odsto stanovništva.

U januaru je Moldavija imala velike nestanke struje pošto je prekid dalekovoda iz Ukrajine izazvao pad napona.

Rusija je više puta negirala da pokušava da destabilizuje Moldaviju.

