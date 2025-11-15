U naletu oluje Klaudija u Portugalu jedna osoba poginula, nekoliko povređenih

Jedna osoba je poginula danas u Albufeiri, turističkom gradu na jugu Portugala, usled jakih vetrova koji su prošli kroz region Algarve, stavljen na narandžasti stepen uzbune zbog oluje Klaudija, koja pogađa zemlju već nekoliko dana, saopštili su portugalski zvaničnici.

Predsednik Marselo Rebelo de Suza (Marcelo Rebelo de Souza) izrazio je „solidarnost sa porodicama žrtava, posle prolaska tropske oluje Klaudija, koja je pogodila Albufeiru jutros“.

Agencija za civilnu zaštitu je ranije na svojim društvenim mrežama prenela da su zbog jakih vetrova dve osobe povređene, a jedna nestala u jednom kampu u Albufeiri.

Prema lokalnim medijima, preminula osoba bi mogla da bude ona koja je prvobitno prijavljena kao nestala.

Civilna zaštita je navela da je u jednom restoranu u primorskom letovalištu u blizini Albufeire 20 osoba povređeno u delimičnom urušavanju krova. Nije precizirano da je urušavanje posledica naleta oluje.

Nekoliko okruga na jugu Portugala stavljeno je danas u narandžasti stepen uzbune zbog jakih vremenskih nepogoda koje pogađaju zemlju poslednjih nekoliko dana.

(Beta)

