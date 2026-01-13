U napadu dronom ubijene tri osobe u Pojasu Gaze, dok se Hamas priprema da preda vlast novom odboru

U izraelskom napadu dronom ubijeno je troje Palestinca koji su prešli liniju prekida vatre u blizini koridora Morag, u centralnom delu Pojasa Gaze, saopštili su bolnički zvaničnici.

Izraelska vojska je saopštila da su se tri osobe približile vojnicima i da su predstavljale neposrednu pretnju.

Kod njih su kasnije pronađeni oružje i oprema za prikupljanje obaveštajnih podataka.

Napad dronom je bio juče, dok se u Pojasu Gaze čeka formiranje Odbora za mir koji bi trebalo da nadgleda upravu te palestinske teritorije.

Hamas je saopštio da će raspustiti svoju postojeću vladu kada novi odbor preuzme teritoriju, kako je propisano mirovnim planom koji su posredovale SAD.

Prema podacima ministarstva zdravlja u Gazi, više od 440 ljudi ubijeno otkako Izrael i Hamas prošlog oktobra postigli dogovor da obustave dvogodišnji rat. Od tada, obe strane optužuju jedna drugu za kršenje prekida vatre.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com