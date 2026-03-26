U napadu Irana na Emirate poginula dva vojnika i osam civila, ranjeno 169 osoba

U napadu Irana balističkim projektilima i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate danas su poginula dva vojnika i osam civila, a ranjeno je 169 osoba, saopštilo je Ministarstvo odbrane Emirata.

„Među povređenima su državljani UAE, Egipta, Sudana, Etiopije, Filipina, Pakistana, Irana, Indije, Bangladeša, Šri Lanke, Azerbejdžana, Jemena, Ugande, Eritreje, Libana, Avganistana, Bahreina, Komora, Turske, Iraka, Nepala, Nigerije, Omana, Jordana, Palestine, Gane, Indonezije, Švedske i Tunisa“, navelo je Ministarstvo u saopštenju na društvenoj mreži Iks.

U saopštenju piše da su sistemi protivvazdušne odbrane Emirata tokom današnjeg napada oborili 15 balističkih raketa i 11 bespilotnih letelica lansiranih iz Irana.

Od početka iranskih napada, protivvazdušna odbrana oborila je 372 balistička projektila, 15 krstarećih raketa i 1.826 bespilotnih letelica, navelo je Ministarstvo.

(Beta)

