U napadu Irana na Izrael pogođena rafinerija u Haifi

U raketnom napadu Irana na Izrael danas je pogođena rafinerija Bazan u Haifi, javljaju izraelski mediji.

Prema prvim izveštajima, nije jasno da li je projektil direktno pogodio postrojenje ili su ga pogodili ostaci rakete oborene iznad industrijske zone grada, piše list Džerusalem post.

Tajms of Izrael navodi da se na snimcima izraelskih TV kanala vidi da je u rafineriji izbio požar.

Džerusalem post navodi da je napad zahvatio osetljivi deo infrastrukture rafinerije, koja je i pre bila pogođena, i da je vojska na lice mesta poslala odrede za potragu i spasavanje.

U ranijim baražnim napadima Irana, šrapneli projektila napravili su manju štetu na rafineriji i privremene prekide u snabdevanju strujom, ali nije bilo žrtava.

U nedelju je iranski projektil pogodio industrijsku zonu Neot Hovav, nakon čega je izbio požar.

U napadu je lakše povređena jedna osoba.

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da se istražuje mogućnost curenja opasnih hemikalija, ali da trenutno nema opasnosti za obližnja naselja.

(Beta)

