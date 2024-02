U napadu ispred zgrade suda u Istanbulu ranjeno pet osoba, ubijeni napadači

Pet osoba je ranjeno u napadu na zgradu suda u Istanbulu, a napadači su ubijeni.

Kako je naveo turski ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja na društvenim mrežama ubijeni su žena i muškarac tokom „pokušaja napada“ na kontrolni punkt ispred kapije suda Čaglajan u Istanbulu, prenosi Anadolija.

Earlier today, two gunmen opened fire near the Çağlayan courthouse, injured a number of police officers.

Both were neutralized. #Istanbul #Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/RhJ29TSCNM

— Aleph א (@no_itsmyturn) February 6, 2024

Naveo je da su među povređenima i tri policajca.

„Ubijeni su napadači – muškarac i žena. Povređeno je pet osoba, uključujući tri policajca. Čestitam našim herojskim policajcima. Potrebna nam je hitna pomoć za naše povređene. Želim im brz oporavak“, naveo je turski ministar.

Čaglajan je ogroman sudski kompleks u okrugu Kagitane na evropskoj strani grada.

(Beta)

