U nastavku Festivala BUNT 13.0 danas Dan Damjana Diklića

U nastavku Međunarodnog festivala klasične muzike BUNT 13.0 u Beogradu danas će u dvorani Lola biti održan koncert pod nazivom „Dan Damjana Diklića“, posvećen glumcu, humanisti i prijatelju festivala BUNT, prerano preminulom Damjanu Dikliću, saopštili su organizatori.

Na koncertu koji će početi u 11.00, će se pojaviti pored stalnih učesnika, članova udruženja Nebograd i mali flautisti iz Sremske Mitrovice, đaci Jelene Vlaović, pedagoga iz čije klase su potekli mnogi sjajni mali umetnici.

Dečja filharmonija će, pod upravom Ljubiše Jovanovića i sa Ivanom Jevtovićem, Branislavom Podrumac i Tamarom Radovanović, izvesti delove dečje predstave „Na slovo na slovo“, koja je trenutno veliki pozorišni hit i igra se kontinuirano u potpuno rasprodatoj MTS dvorani.

Diklić (40), koji je preminuo u aprilu 2021. godine, bio je izuzetno kreativno biće, glumac, poliglota, poznavalac i ljubitelj opere i klasične muzike, igrao je u mnogim ulogama na francuskom i srpskom jeziku, a tečno je govorio i makedonski.

Uspeh je, između ostalog, ostvario i u ulogama u predstavi „Joue dans Complicités“ koju je, pune četiri godine, igrao u Belgiji i Francuskoj i na turnejama u Italiji i Srbiji, kao i u predstavi „Beogradska trilogija“ Teatra levo u Beogradu.

U nastavku BUNT-a večeras u 20.00 nastupiće u dvorani Lola, na donatorskom koncertu hor flauta Flautino Lola klasik.

Celokupan prihod od dobrovoljnih donacija publike namenjen je mladim umetnicima i omogućavanju njihovih gostovanja van granica Srbije.

Na programu su nove kompozicije srpskih autora Ivane Stefanović, Aleksandre Vrebalov, Branke Popović i Milane Stojadinović Milić, koje su inspirisane Mokranjcem, kao i 3 kontrapunkta iz Bahove „Umetnosti fuge“, u obradi Ingeborg Bugarinović.

Festival klasične muzike je počeo u subotu u Muzeju devedetih u Beogradu koncertom flautiste Strahinje Radoičić, dok je ceo festival posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika.

BUNT 13.0, koji će trajati do 16. decembra, posvećen je stvaralaštvu mladih muzičkih umetnika i odvija se uz podršku SOKOJ-a, Austrijskog kulturnog foruma i Europa Nostre.

Na ukupno sedam koncerata biće prezentovano stvaralaštvo ukupno 14 srpskih kompozitora svih generacija, koji su ostavili duboki trag na kulturnoj sceni Srbije.

„Prezentovanje srpske muzike uz podršku najistaknutijih izvođača predstavlja i jedan od osnovnih postulata festivala, koji veruje u moć umetnosti i još uvek predstavlja nezavisnu umetničku teritoriju“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

