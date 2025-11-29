U Negotinu, Mionici i Sečnju danas lokalni izbori

Biračka mesta u Negotinu i Mionici, na redovnim lokalni izborima, i u Sečnju gde se održavaju vanredni izbori, će biti otvorena od 7.00 do 20.00.

U toku je i izborna tišina koje je počela 48 sati pre izbornog dana i trajaće do zatvaranja biračkih mesta.

Po Zakonu, za kršenje izborne tišine tokom koje je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, predstavljaju kandidati i njihovi programi i pozivaju birači da glasaju, predviđene su novčane kazne za pravna i za fizička lica.

To se odnosi na televiziju, radio, štampane medije i na internet portale koji su registrovani kao mediji.

Istovremeno, kampanja na društvenim mrežama nije regulisana zakonom i ne podleže nikakvim sankcijama.

U Negotinu lokalni parlament broji 45 odbornika, a građani će birati između četiri izborne liste.

U Mionici učestvuje šest izbornih lista sa kojih će biti izbrano 39 odbornika.

U Sečnju se bira 23 odbornika u lokalnom parlamentu i to sa pet izbornih lista.

(Beta)

