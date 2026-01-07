U nekim delovima Kosova problemi sa kvalitetom vode za piće

Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova (NIJZK) saopštio je danas da u pojednim delovima Kosova ima problema sa kvalitetom vode za piće zbog poplava prethodnih dana.

U regionu Prištine, fabrika vode u Devet Jugovića ne radi zbog velike zamućenosti vode, iz istog razloga ne radi i fabrika vode u Bivoljaku.

U Gračanici i Badovcu sistem vodosnabdevanja funkcioniše normalno, kao i u Albaniku i Batlavi.

U zonama regiona Prištine koje se snabdevaju iz ovih izvora nema problema sa kvalitetom vode.

U Prizrenu je, međutim, voda iz izvora „40 bunara“ odobrena samo za pranje i higijenu, ali nije bezbedna za piće, dok ostali izvori funkcionišu i voda je pijaća.

U Suvoj Reci i Mališevu voda iz mreže nije za piće.

U Dragašu kao i Gnjilani za sada nema problema sa pijaćom vodom.

U Kamenici, u selu Berivojce, primećeni su povišeni nitrati, pa su građani upućeni da ne piju tu vodu.

U Vitini je korišćenje vode prekinuto zbog zamućenosti, dodaju u NIJZK.

U regionu Peći, nakon padavina, pojavila su se zamućenja, zbog čega je u Dečanima i u zoni Jarina u Klini snabdevanje vodom prekinuto od juče.

Bakterija nema ni u vodosnabdevanju iz mreže KRU Đakovica.

U opštini Peć primećena su zamućenja na izvoru Belog Drima u Radavcu.

Danas se situacija u Radavcu poboljšala i snabdevanje vodom se nastavlja normalno.

Voda iz mreže Kompanije za vodosnabdevanje Đakovica bezbedna je za piće.

Uzorci kontrolisani u laboratoriji pokazuju da voda ne sadrži štetne bakterije, ali u nekim lokalnim izvorima u ovoj opštini ima problema sa kvalitetom vode.

U KVS Mitrovica, prema saopštenju NIJZK-a, voda iz te mreže neće jedno vreme biti za piće jer je zamućenost veoma velika i voda se ne može adekvatno tretirati.

U opštini Uroševac stanje vode je u okviru bezbednosnih standarda za piće.

Građanima koji se snabdevaju vodom iz nezaštićenih bunara se iz bezbednosnih razloga sa bakteriološkog aspekta preporučuje da vodu prokuvavaju pre upotrebe ili da koriste alternativne izvore za bezbedno snabdevanje vodom.

Hranu treba čuvati na bezbednim mestima i ne jesti hranu koja je bila u kontaktu sa kišnicom, poručuju iz NIJZK.

(Beta)

