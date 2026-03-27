U nevremenu u Zagrebu povređeno nekoliko osoba, udari vetra i do 120 kilometara na čas

Nekoliko osoba povređeno je u nevremenu koje je zahvatilo područje Zagreba gde jak olujni vetar stvara velike probleme i dosad je zabeleženo više od 300 intervencija vatrogasaca, uglavnom zbog porušenih stabala i dignutih krovova, saopštile su jutros nadležne službe.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je da je lakše povređeno nekoliko osoba, a u Zagrebačkoj županiji jedna teže, ali nije u životnoj opasnosti.

On je pozvao građane da, ukoliko ne moraju, ne izlaze napolje i to najviše zbog opasnosti od pada odlomljenih grana stabala ili premeta nošenih vetrom.

Prema njegovim rečima, noćas i jutros su u Zagrebu izmereni udari vetra i do 120 kilometara na čas. Dosad je prijavljena šteta na oko 150 vozila, a prve procene govore da je oštećeno više od 50 krovova zgrada.

Među ostalim, oštećen je i krov na Košarkaškom centru Dražen Petrović, kao i deo nadstrešnice iznad hitnog bolničkog prijama Kliničkog bolničkog centra Zagreb, ali nije bilo povređenih.

U osnovnim i srednjim školama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji je otkazana nastava.

Služba Civilne zaštite saopštila je da je nevreme zahvatilo veći deo Hrvatske, najviše područje Zagreba i Zagrebačke županije.

Prema njihovim informacijama, jedno dete teže je povređeno u naselju Šestak Brdo, u opštini Pokupsko, kao i jedna osoba u Zagrebu.

Državni vatrogasni operativni centar 193 saopštio je jutros da je širom Hrvatske zabeleženo oko 950 intervencija, od kojih samo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji oko 560.

Nevreme stvara velike probleme u saobraćaju u glavnom gradu uglavnom zbog pada stabala i oštećenja tramvajskih vodova.

Državni hidrometeorološki zavod saopštio je da je i dalje na snazi crveno upozorenje na opasno vreme za zagrebačku, riječku i gospićku regiju.

Očekuje se da postepeno smirivanje smirivanje vremena tokom poslepodneva, iako će vetar i dalje biti jak uz oborine.

Hrvatski autoklub je upozorio da jak vetar stvara probleme širom zemlje.

Zbog snega i zimskih uslova vožnje u Gorskom kotaru i Lici su ograničenja u saobraćaju, uglavnom za kamione s prikolicama i tegljače, a pojedine državne ceste su zatvorene za sav saobraćaj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com