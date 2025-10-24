U Nišu 3. novembra gala koncert Opere Narodnog pozorišta iz Beograda

Na sceni Narodnog pozorišta Niš u ponedeljak, 3. novembra biće održan Gala koncert Opere Narodnog pozorišta iz Beograda, koji će niškoj publici pružiti priliku da uživa u izboru najlepših arija i dueta iz najpoznatijih operskih dela, saopštilo je niško pozorište.

Na koncertu će nastupiti solisti Opere Narodnog pozorišta u Beogradu: Sanja Kerkez (sopran), Ana Rupčić (sopran), Aleksandra Angelov (mecosopran), Janko Sinadinović (tenor) i Mihailo Šljivić (bas), uz klavirsku pratnju Vanje Šćepanović.

Program koncerta koji počinje u 20.00 obuhvata dela Verdija, Pučinija, Gluka, Boita i Sen-Sansa, kao i čardaš iz operete „Kneginja čardaša“ Imrea Kalmana.

Karte su u prodaji na blagajni niškog pozorišta po ceni od 800 dinara, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

