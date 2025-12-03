U Nišu obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Skupom „Dostojanstveni i jednaki u pravima“ u Nišu je obeležen 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, tokom kog je ukazano da zapošljavanje i pristupačnost predstavljaju veliki problem.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Demo Beriša kazao je na otvaranju da Vlada Srbije mnogo pažnje poklanja unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, dodajući da će u učiniti mnogo toga u 2026. godini kako bi im omogućili da svuda imaju pristup.

„Svakodnevno nam se ljudi obraćaju da nemaju pristup nekoj instituciji, da neko mora da ih nosi“, izjavio je Beriša.

On je kazao da neki gradovi poput Šapca mogu da posluže kao dobar primer.

„Oni su taj problem rešili sa rampama, sa liftom. To su mala davanja iz budžeta, a omogućavaju da osobe sa invaliditetom budu prisutnije i korisnije“, izjavio je Beriša.

Prema njegovim rečima, prisutan je još jedan problem, a to je da privrednici u Srbiji radije plaćaju penale od 50.000 ili 60.000 dinara nego što zapošaljavaju osobe sa invaliditetom.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović kazao je na otvaranju da je veoma važno da se slični skupovi stalno održavaju jer se na taj način „podiže svest građana, podiže društvena odgovornost i dostojanstvo osoba sa invaliditetom“.

Pavlović jer rekao se iz budžeta Grada Niša povećava iznos sredstva koja omogućavaju osobama sa invaliditetom samozapošljavanje i zapošljavanje, a grad pomaže i kompanijama koje žele da zaposle osobe sa invaliditetom.

On je kazao da je u Nišu još pre nekoliko godina urađen veliki broj pešačkih prelaza za lakšu komunikaciju osoba sa invaliditetom.

„Dali smo naog Direkciji za izgradnju Grada Niša da tokom naredne godine spusti ivičnjake trotoara na svim pešačkim prelazima kako bi osobe sa invaliditetom mogle lakše da se kreću“, istakao je Pavlović.

Predstavnica udruženja osoba sa invaliditetom „Iz kruga“ Jasmina Barać Perović rekla je da su u Nišu danas obeležena prva personalizovana parking mesta za vozače sa invaliditetom.

Prema njenim rečima za personalizovana parking mesta do sada se prijavilo 15 osoba sa invaliditetom.

„Personalizovana parking mesta biće obeležena za vozače sa 90 ili 100 odsto inaliditeta, odnosno za one kojima je najteže, a koji nemaju asistenta ili člana porodice da im doveze auto i moraju da se parkiraju na tom mestu da bi mogla da im se izvade kolica“, objasnila je Barać Perović.

Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić rekao je da se rukovodstvo tog grada permanentno trudi da poboljša položaj osoba sa invaliditetom i stalno radi na uklanjanju barijera.

„U ovoj godini od zaštitnika prava građana dobili smo nagradu za pristupačnost, zbog obezbeđivanja pristupanosti Domu vojske i Kulturnom centru, a prošle godine zbog pristupačnosti otvorenom plivačkom kompleksu“, izjavio je Vasić.

Na skupu održanom u Oficirskom domu bilo je reči o informisanju javnosti o pravima osoba sa invaliditetom, barijerama sa kojima se suočavaju i merama aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com