U Nišu otvoren Sajam za penzionere, Krkobabić kaže da je njihov optimizam primer za sve u državi

U Nišu je danas, pod sloganom "Za bezbrižnu starost", otvoren 13. Sajam za penzionere tokom kog će pripadnici starije populacije moći da se upoznaju sa različitim programima, sadržajima i pogodnostima koji su im dostupni lokalno ali i na teritoriji cele Srbije.

Dvodnevnu manifestaciju otvorio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić koji je ocenio da su „optimizam, tolerancija i empatija penzionera primer za sve mlađe u porodici, u lokalnoj zajednici, ali i državi“.

„Penzioneri Srbije znaju da su penzije redovne i sigurne i da se usklađuju sa rastom zarada. Istovremeno, oni c velikom pažnjom prate i očekuju najavljena povećanja, pogotovo najnižih penzija, ali i sve one sadržaje koji im obogaćuju svakodnevni život“, rekao je ministar a preneo njegov kabinet.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ocenio je da su penzioneri „izgradili“ taj grad i da je „red da im se Niš sada oduži“.

„Ovo nije samo sajam, već i prilika da jedni drugima ukažemo poštovanje i živimo u slozi“, naveo je gradonačelnik.

(Beta)

