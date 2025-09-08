U Norveškoj otvorena birališta za parlamentarne izbore

Norvežani su danas počeli da glasaju na parlamentarnim izborima, gde bi geopolitička neizvesnost povezana sa izborom Donalda Trampa (Trump) i ratom u Ukrajini mogla da bude od koristi odlazećoj levičarskoj vladi da ponovo vlada zemljom.

Ankete daju tesnu prednost levičarskoj stranci koju predvodi premijer Jonas Gar Stere (Gahr Stoere).

U fragmentiranom političkom pejzažu, ishod izbora zavisiće od sposobnosti devet glavnih stranaka da pređu cenzus od četiri koji garantuje zastupljenost u parlamentu.

Biračka mesta su otvorena u 9.00 po lokalnom vremenu, a prve izlazne ankere očekuju se oko 21.00, kada se zatvaraju birališta.

Rekordnih 1,9 miliona Norvežana, ili više od 47 odsto biračkog tela, već je glasalo unapred.

Prema proseku septembarskih anketa koje je sproveo www.pollofpolls.no, Laburistička partija odlazećeg premijera Sterea i njeni saveznici mogli bi da osvoje 88 mesta, tri više od većine, u jednodomnom parlamentu sa 169 mesta.

U toj prosperitetnoj naciji od 5,6 miliona ljudi, kampanja se odnosila na domaća pitanja kao što su troškovi života, nejednakost, javne usluge i oporezivanje, posebno porez na bogatstvo, koji neki levičari žele da povećaju za najbogatije, dok desnica želi da ga smanji ili čak ukine.

Kao članica NATO-a, ali ne i Evropske unije, Norveška deli zajedničku granicu sa Rusijom na Arktiku, a njena ekonomija je u velikoj meri zavisna od izvoza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com