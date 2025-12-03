U novembru 249 mrtvih i 1.317 povređenih u napadima na civilnu infrastrukturu u Ukrajini i Rusiji

Najmanje 249 civila poginulo i najmanje 1.317 ranjeno u bombardovanjima i napadima usmerenim na civilnu infrastrukturu sa obe strane linije fronta, tokom novembra ove godine, preneli su danas francuski mediji.

Prema podacima koje je prikupio Tim za obaveštajnu službu o konfliktima (CIT) iz „Izveštaja o bombardovanju“, u novembru 2025. godine, najmanje 249 civila je poginulo, a najmanje 1.317 je ranjeno u različitom stepenu u bombardovanjima i napadima usmerenim na civilnu infrastrukturu sa obe strane linije fronta.

Ruske vlasti su u avgustu 2023. godine CIT proglasile nepoželjnim.

Ruske snage su u novembru lansirale ukupno 5.660 raketa i dronova dugog dometa, što je povećanje od dva odsto u odnosu na oktobar, prema kompilaciji podataka koje svakodnevno dostavljaju ukrajinske vazduhoplovne snage.

Prema podacima ukrajinskog vazduhoplovstva, Rusija je u novembru lansirala 5.445 dronova dugog dometa i 215 raketa na Ukrajinu, što je povećanje od tri odsto u broju dronova i smanjenje od dva odsto u broju raketa u odnosu na oktobar.

Sa svoje strane, Ukrajina je prošlog meseca pokrenula napade na rusku naftnu infrastrukturu, koristeći dronove za napade na ruske rafinerije najmanje 14 puta u novembru, prema podacima koje je Blumberg prikupio iz saopštenja obe zemlje, preneo je pariski Mond (Le Monde).

