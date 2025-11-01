U Novom Sadu građani od ranog jutra donose cveće i pale sveće ispred Železničke stanice

Veliki broj građana od ranog jutra dolazi do Železničke stanice u Novom Sadu i odaje poštu poginulima u padu nadstrešnice.

Oni u tišini i sa suzama u očima donose cveće i pale sveće.

Ispred železničke stanice montira se bina za potrebe današnjeg komemorativnog skupa, koji počinje 11.30 sati.

Kako je najavljeno, građani će do Železničke stanice doći sa 16 različitih lokacija u gradu.

U petak, 1. novembra 2024. godine u padu betonske nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice poginuli su Sara Firić (6), Valentina Firić (10) i Đorđe Firić (53) iz Kovilja, zatim Milica Adamović (6), Sanja Ćirić Arbutina (35) i Mileva Karanović (76) iz Kaća.

Poginuli su i Nemanja Komar (17) iz Stepanovićeva, Miloš Milosavljević (21) iz Knićanina, Stefan Hrka (27) iz Beograda, Anđela Ruman (20) iz Stare Pazove, Goranka Raca (58) iz Novog Sada, Đuro Švonja (77) iz Stepanovićeva, Vukašin Raković (69) iz Bukovca i državljanin Severne Makedonije Vasko Sazdovski (46).

Anja Radonjić (24) iz Paraćina preminula je od posledica teških povreda u bolnici 17. novembra.

Vukašin Crnčević (18) iz Zmajeva, učenik srednje škole iz Novog Sada, umro je 21. marta ove godine, takođe od posledica teških povreda.

Teodora Martinko (24) je sa teškim povredama preživela tu nesreću.

(Beta)

