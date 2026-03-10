U Novom Sadu grupna vožnja i memorijal u znak sećanja na poginulog biciklistu

Novosadska biciklistička inicijativa (NSBI) organizovala je večeras vanrednu "Kritičnu masu" i postavljanje memorijala, nakon što je jedan biciklista poginuo u saobraćajnoj nesreći u gradu.

Oni su nakon vožnje ulicama grada, na mestu prošlonedeljne nesreće postavili takozvani „ghost bike“ i tablu s porukom „Na ovom mestu je stradao biciklista. Mart 2026“.

Inače, u svetskim razmerama „ghost bike“ služi kao opomena vozačima na oprez i simbol borbe za veću bezbednost biciklista u saobraćaju.

Održan je i minut ćutanja za poginulog, a Vladimir Zdravković iz NSBI je ocenio da je vreme „za istinu, a ne za lepe reči“ i pitao vlast i Ministarstvo unutrašnjih poslova gde su bili i gde je ta pojačana kontrola koju obećavaju posle svake tragedije.

„Saobraćajni policajac vozi kao manijak motor po bulevaru, a vi nam pričate o bezbednosti. Vi koji treba da nas štitite, vi nas ubijate“, poručio je Zdravković.

Nesreća se dogodila na Bulevaru kneza Miloša, na Novom naselju, pre osam dana.

Nakon nesreće je uhapšen Novosađanin S.P. (22), inače saobraćajni policajac, osumnjičen da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

To je, kako je bilo saopšteno uradio kada je motociklom udario pešaka (44) dok je gurao bicikl na pešačkom prelazu, a koji je, usled povreda, preminuo u Kliničkom centru Vojvodine.

S.P. je u saobraćajnoj nezgodi učestvovao u vreme kada nije bio na dužnosti, sa vozilom u privatnom vlasništvu, dodali su iz policije.

Biciklisti su se danas okupili u Limanskom parku, odakle su u 18.00 krenuli u protestnu vožnju gradskim ulicama.

Prethodno su istakli da je deonica na kojoj je biciklistu udario motociklista na pešačkom prelazu poznata po intenzivnom saobraćaju i visokim brzinama kretanja.

Dodali su i da se u neposrednoj blizini nalazi i osnovna škola.

(Beta)

