U Novom Sadu uhapšeni advokat i pomoćnik notara zbog sumnje na zloupotrebu ličnih podataka

U Novom Sadu su uhapšeni advokat M.K. i javnobeležnički pomoćnik B.S. zbog sumnje na zloupotrebu ličnih podataka građana, saopšteno je danas.

Po navodima Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, B.S. je osumnjičen da je po uputstvima M.K., od januara 2023. godine do decembra 2024. godine, mimo vršenja poslova iz delokruga svog radnog mesta, u više navrata pristupao pravosudno-informacionom sistemu – PIS i obradi ličnih podataka.

„Osumnjičeni B.S. je pristupao pravosudno-informacionom sistemu i kroz isti vršio provere podataka o vlasnicima vozila preko registarskih oznaka, kao i ličnih podataka različitih fizičkih lica a prikupljene podatke je prenosio i dostavljao M.K. i tako mu je omogućio da mimo zakonske procedure, bez podnošenja obrazloženog zahteva Ministarstvu unutrašnjih poslova, dođe do traženih podataka“, saopštilo je tužilaštvo.

Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova i u skladu sa zakonom biće privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

