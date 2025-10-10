U Pakistanu ima i mrtvih u sukobima s policijom uoči pro-palestinskog marša ka Ambasadi SAD

U gradu Lahoru, na istoku Pakistana, izbili su sukobi policije s hiljadama demonstranata koji su pešice krenuli na skup podrške Palestincima ispred Ambasade SAD u 400 kilometara udaljenom Islamabadu.

Islamistička partija Tehrik-e-Labaik Pakistan (TLP) je saopštila da je ubijeno dvoje njenih pristalica, a 50 ranjeno.

Vlada Pakistana je isključila mobilni internet u Islamabadu da bi sprečila omela dolazak demonstranata i kontejnerima je blokirala prilazne puteve.

Sukobi su počeli juče, a danas se pogoršali pošto je policija pendrecima i suzavcem pokušala da rastera demonstrante koji su odgovorili bacanjem kamenja.

Nasilje je poremetilo život u Lahoru gde su vlasti zatvorile škole i fakultete.

(Beta)

