U Palati nauke u Beogradu izložba posvećena značaju video igara

U Palati nauke u Beogradu, zadužbini Miodraga Kostića danas je otvorena „Više od igre“, posvećena društvenom, kulturnom i tehnološkom značaju video igara, od prvih arkadnih mašina sedamdesetih godina do savremenih digitalnih svetova.

Izložba, kroz tematske celine, kako se navodi, otkriva kako su igre od statusa tehnološke radoznalosti prerasle u globalni fenomen koji oblikuje umetnost, obrazovanje, komunikaciju i svakodnevni život.

Istaknuto je da će posetioci moći da se upoznaju i sa mehanikama igara, koje danas funkcionišu i van sveta zabave, u učenju, poslovanju i aplikacijama koje se koriste svakodnevno.

„Poseban doživljaj čini interaktivni sadržaj u kojem posetioci, uz pomoć veštačke inteligencije, mogu da generišu svoj jedinstveni gejming portret i otkriju kako bi izgledali kao junaci omiljenih igara“, piše u saopštenju Palate nauke.

Upravitelj Palate nauke Nemanja Đorđević je rekao da izložba „Više od igre“ pokazuje da video igre nisu samo oblik zabave, već savremeni jezik kreativnosti i inovacija.

„Gejming je prerastao u globalnu kulturu koja inspiriše, povezuje ljude i oblikuje svakodnevicu. Ova postavka poziva sve, od ljubitelja retro arkada do nove generacije igrača, da otkriju kako su igre postale deo naših života“, rekao je Đorđević.

Izložba je otvorena radnim danima od utorka do petka od 10 do 18 časova i vikendom od 11 do 19 časova.

Ulaznice su dostupne na biletarnici Palate nauke ili putem sajta: palatanauke.rs/ulaznice.

Navedeno je da je izložba priređena u saradnji sa organizacijom Play.

(Beta)

