U Pančevu održan protest zbog vode neprijatnog mirisa

Reporter N1 javio je da su građani blokirali saobraćaj, a da je plan okupljenih bio šetnja do „Vodovoda i kanalizacije“, kao i do Gradske kuće.
Jedna od učesnica protesta Ema Stamenković izjavila je za tu televiziju da su Pančevci pre nekoliko meseci imali sličnu situaciju, „kada su u vodi bili samo fenoli“.
„Mi želimo da pitamo da li su radili metode analize za lako isparljive supstance ili samo fizičko-hemijska svojstva – mutnoća, boja, miris, prisustvo kiseonika, hlora, mangana, gvožđa“, navodi ona.
U međuvremenu, analize javnog komunalnog preduzeća su pokazale da je sa vodom u Pančevu sve u redu, a Zavod za javno zdravlje je naveo da su fizičko-hemijski parametri u granicama, „izuzev parametra mirisa“.
Prema poslednjim informacijama, neprijatan miris vode se korisnicima u centru Pančeva smanjio, dok u rubnim područjima grada nije.
„Vodovod i kanalizacija“ su u takođe najavili preventivno i vanredno ispiranje vodovodne mreže.
Osnovno tužilaštvo u Pančevu je danas saopštilo da je formiralo predmet i tražilo hitna obaveštenja nadleženih o „okolnostima eventualno nastalih problema u proizvodnji i distribuciji vode za piće“, kao i preduzimanje mera.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com