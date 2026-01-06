U Parizu danas sastanak saveznika Ukrajine – Koalicije voljnih

Evropske zemlje saveznice Ukrajine i američki izaslanici sastaće se danas u Parizu sa ciljem postizanja dogovora o bezbednosnim garancijama koje treba da se pruže Kijevu i definisanje strukture „multinacionalnih snaga“ u slučaju sporazuma o prekidu vatre sa Moskvom.

Međutim, napredak u tim razgovorima je neizvestan jer je međunarodna zajednica fokusirana na zbivanja u Venecueli gde su američke snage u subotu uhapsile, otele i odvele u zatvor predsednika Venecuele Nikolasa Madura (Nicolas) i njegovu suprugu Siliju Flores (Cilia), ocenjuje američka agencija AP.

Okruženje francuskog predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) predstavilo je novi sastanak Koalicije voljnih kao kulminaciju napora koje je on započeo pre oko godinu dana, posle dolaska Donalda Trampa (Trump) u Belu kuću, kako bi sprečio SAD da „napuste Ukrajinu“.

Makron će biti domaćin svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom i američkim izaslanicima Stivu Vitkofu (Steve Witkoff) i Džaredu Kušneru (Jared Kuschner), Trampovom zetu, na ručku u Jelisejskoj palati.

Posle toga će biti sastanak koji će okupiti 35 zemalja, od kojih će 27 predstavljati šefovi država ili vlada, uključujući Đorđu Meloni (Giorgia) iz Italije i Marka Karnija (Carney) iz Kanade.

Očekuje se i prisustvo lidera NATO-a i Evropske unije.

Konferencija za novinare zakazana je za kasnije tokom dana, na kojoj će se okupiti predsednici Makron i Zelenski, britanski premijer Kir Starmer (Keir) i nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz).

SAD nisu punopravni član ove koalicije, koju su u martu osnovale Francuska i Velika Britanija kako bi pružile „bezbednosne garancije“ Ukrajini u kontekstu potencijalnog prekida vatre.

Očekuje da će se lideri obavezati na zajedničku viziju o „modalitetima budućeg prekida vatre“ između Ukrajine i Rusije, kako se bi proveravao putem „tehničkih sredstava, dronova i satelita“ umesto kopnenog vojnog raspoređivanja, kao i njihov odgovor u slučaju kršenja, saopštilo je Francusko predsedništvo.

Jelisejska palata je dodala da će na dnevnom redu biti i „operativni modaliteti raspoređivanja multinacionalnih snaga“ kako bi se nadgledala Ukrajina u vazduhu, na moru i na kopnu pred pretnjom novog ruskog napada posle potencijalnog mirovnog sporazuma.

(Beta)

