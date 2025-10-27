U Parizu danas suđenje za seksističko sajber uznemiravanje supruge francuskog predsednika

U Parizu danas počinje dvodnevno suđenje protiv deset optuženih za seksističko sajber uznemiravanje prve dame Francuske Brižit Makron (Brigitte Macron), preneli su tamošnji mediji.

To suđenje dolazi pet meseci nakon što je par Makron podneo tužbu za klevetu u SAD posle širenja glasina da je supruga francuskog predsednika rođena kao muškarac.

Osam muškaraca i dve žene pojaviće se pred Krivičnim sudom u Parizu.

Optuženi su na društvenim mrežama iznosili razne uvredljive komentare o Prvoj dami u vezi sa njenim „polom i seksualnošću“, čak su navodili da zbog velike razlike u godinama između supružnika, postoji i verovatnoća „pedofilije“.

List Parizijen (Le Parisien) je preneo da je istraga o sajber uznemiravanju pokrenuta posle žalbe koju je podnela Brižit Makron 27. avgusta 2024. godine.

Ta istraga je poverena Brigadi za suzbijanje delikevncije i da je ughpšeno nekoliko osoba u decembru 2024. i februaru 2025. godine.

Među onima koji su gonjeni je publicista Orelijen Poarson-Atlan (Aurelien Poirson) (41), poznat na društvenim mrežama pod pseudonimom „Zoe Sagan“. Njegov nalog na platformi Iks (X) je sada zabranjen, a već je bio meta nekoliko žalbi i redovno se povezuje sa teorijama zavere.

Na optuženičkog klupi će biti i Delfin Ž. (Delphine J.) (51), poznata pod pseudonimom Amandin Roa (Amandine Roy), koja se predstavlja kao medijum, novinar i uzbunjivač.

Ona je odigrala glavnu ulogu u širenju glasine da je Brižit Makron, rođena Tronje (Trogneux), zapravo transrodna žena po imenu Žan-Mišel (Jean-Michel) po rođenju.

Taj sudski slučaj u Francuskoj dolazi usred pojačanog zakonodavnog okvira protiv onlajn nasilja.

Sudske vlasti su ponovile da seksističko sajber maltretiranje predstavlja krivično delo, bez obzira na status pojedinaca na koje se odnosi.

Za sada se ne zna da li će prva dama prisustvovati suđenju, dodali su francuski mediji.

(Beta)

