U Parizu sprečen teroristički napad ispred filijale američke banke

Napad eksplozivnom napravom sprečen je danas u Parizu, ispred filijale "Banke Amerike" (Bank of America), zahvaljujući efikasnoj intervenciji policije, preneli su francuski mediji.

Policija je uhapsila muškarca koji se spremao da detonira napravu, dodali su mediji navodeći da taj slučaj preuzelo tužilaštvo protiv terorizma.

Incident se dogodio rano jutros ispred zgrade Banke Amerike.

Naprava se sastojala od posude od 5 litara sa tečnošću (verovatno ugljovodonicima) i detonirajućeg mehanizma, naveli su izvori bliski policiji.

„Svaka čast brzoj intervenciji ekipe policijske prefekture koja je sprečila nasilni teroristički napad u Parizu“, napisao je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Laurent Nunez) na društvenoj mređi Iks (X).

Sedište Banke Amerike se nalazi u Šarlotu u američkoj saveznoj državi Severna Karolina.

(Beta)

