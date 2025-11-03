U Parizu sutra proglašenje dobitnika francuske književne nagrade Gonkur

U Parizu će sutra biti proglašen dobitnik francuske književne nagrade Gonkur (Goncourt), a u uži krug su ušla četiri pisca, preneli su mediji.

Za nagradu se takmiče četiri pisca od kojih su tri već mesecima favoriti u medijima i književnim krugovima. To su Nataša Apana (Nathacha Appanah) sa romanom „La nuit au coeur“ (U srcu noći), Emanuel Karer (Emmanuel Carrere) sa delom „Kolkhoze“, Loran Movinje (Laurent Mauvignier) i njegov roman „La maison vide“ (Prazna kuća).

Četvrti finalista je belgijska spisateljica Karolin Lamarš (Caroline Lamarche) sa delom „Le bel obscur“ (Lepa tmina).

Prošlogodišnji dobitnik je Kamel Daud (Daoud) sa romanom „Houris“.

Sutra će biti proglašen laureat još jedne francuske književne nagrade Renodo (Renaudot), koja se dodeljuje u sklopu Gonkura.

Nagrada će biti dodeljena u restoranu Druan, u srcu Pariza, prema dobro ustaljenoj tradiciji.

Nagrada Gonkur, iako je novčano simbolična, iznosi samo deset evra, laureatu obezbeđuje status zvezde i bolju prodaju knjiga.

Nagrada Gonkur ustanovljena je 1903, a o dobitniku odlučuje žiri koji se sastaje svake godine u čuvenom pariskom restoranu „Druan“ (Le Drouant). To priznanje je dobilo ime po piscu naturalizma Edmonu Gonkuru (1822-1896) koji je osnovao književnu Akademiju Gonkur.

Tu nagradu su, između ostalih, dobili poznati književnici – Marsel Prust (Marcel Proust), Andre Malro (Andre Malraux), Simon de Bovoar (Simone de Beauvoir) i Margerit Diras (Marguerite Duras).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com