U plivanju za časni krst u Srbiji prvi put učestvovao zvaničnik Ambasade SAD u Beogradu

U tradicionalnom plivanju za časni krst u Srbiji, povodom hrišćanskog praznika Bogojavljenje, danas je prvi put učestvovao jedan zvaničnik Ambasade SAD u Beogradu – šef Kancelarije za vojnu saradnju Denijel O’Konor (Daniel O’Connor).

Za bogojavljenski krst O’Konor je plivao u Zemunu i time postao i prvi američki vojnik koji je u Srbiji učestvovao u toj tradicionalnoj manifestaciji, rečeno je agenciji Beta u Ambasadi SAD u Beogradu.

O’Konor je kazao da je želeo da učestvuje u lokalnoj tradiciji i da iskaže poštovanje prema srpskom običaju, budući da već nekoliko godina živi i radi u Beogradu.

Plivanje za časni krst na Bogojavljenje, kada deo hrišćanskih vernika obeležava krštenje Isusa Hrista, danas je organizovano na brojnim lokacijama u Srbiji, od kojih je nekoliko u Beogradu.

(Beta)

