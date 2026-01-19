U plivanju za časni krst u Srbiji prvi put učestvovao zvaničnik Ambasade SAD u Beogradu

Za bogojavljenski krst O’Konor je plivao u Zemunu i time postao i prvi američki vojnik koji je u Srbiji učestvovao u toj tradicionalnoj manifestaciji, rečeno je agenciji Beta u Ambasadi SAD u Beogradu.
O’Konor je kazao da je želeo da učestvuje u lokalnoj tradiciji i da iskaže poštovanje prema srpskom običaju, budući da već nekoliko godina živi i radi u Beogradu.
Plivanje za časni krst na Bogojavljenje, kada deo hrišćanskih vernika obeležava krštenje Isusa Hrista, danas je organizovano na brojnim lokacijama u Srbiji, od kojih je nekoliko u Beogradu.
(Beta)
