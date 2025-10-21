U Poljskoj uhapšeno osam osoba zbog planiranih diverzija

Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost u saradnji sa drugim službama u raznim delovima Poljske uhapsila je poslednjih dana osam ljudi zbog sumnje da su planirali diverzije, saopštio je jutros na društvenim mrežama poljski premijer Donald Tusk.

Ministar koordinator tajnih službi Poljske Tomaš Šemonjak precizirao je posle da su uhapšeni zbog prikupljanja informacija o vojnoj i elementima ključne civilne infrastrukture, prikupljanja sredstava za diverzije i njihovo planiranje.

Poljska optužuje Rusiju da je od agresije na Ukrajinu pojačala hibridne napade i sabotaže i diverzije na Poljsku i druge zemlje na istočnom krilu NATO.

Poljska Agencija za unutrašnju bezbednost još 2024. godine upozoravala je u svom izveštaju da se intenziviraju diverzije širom Evropske unije, kao što je recimo bilo podmetanje požara u Poljskoj i pokušaj u Češkoj.

Letos je poljski premijer Tusk rekao da su do jula ove godine 32 lica samo u Poljskoj uhapšena i osumnjičena za takvu saradnju sa ruskim obaveštajnim službama koje ih angažuju da špijuniraju i izvode diverzije, najnovije državljane zemalja Latinske Amerike koji ne izazivaju na prvi pogled podozrenje.

Američki Institut za studije rata upozorio je da specijalne službe Rusije i Belorusije pripremaju novu operaciju sabotaža i napade na kritičnu infrastrukturu u Poljskoj i upade dronova kako bi krivicu za to u javnosti mogle da svale na Ukrajinu, javili su početkom oktobra poljski mediji.

Rusija te optužbe odbija a sama je krajem septembra saopštila da navodno Ukrajina priprema takvu lažnu operaciju diverzija u Poljskoj ili baltičkim zemljama kako bi mogla da svali krivicu na Rusiju i Belorusiju i uvuče NATO u rat u Ukrajini.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com