U ponoć počinje predizborna tišina uoči lokalnih izbora u deset mesta koji su u nedelju, 29. marta

Predizborna tišina, uoči predstojećih lokalnih izbora u deset mesta, 29. marta, koje će prati domaći i medjunarodni posmatrači, počinje večeras u ponoć i trajaće do završetka glasanja.

Građani će birati lokalne parlamente na izborima 29. marta u gradu Boru, opštinama Smederevska Palanka, Bajina Bašta, Kula, Lučani, Aranđelovac, Kladovo, Knjaževac i Majdanpek i u užičkoj gradskoj opštini Sevojno.

U svim mestima ukupno je poglašeno 50 lista, u svakom od njih vladajuća koalicija je pod istim nazivom dok studentske, opozicione i građanske liste, bilo da nastupaju zajedno ili odvojeno imaju različite nazive.

Cilj izborne tišine koja u Srbiji počinje 48 sati pre početka glasanja, a u ovom slučaju danas, 26. marta, u ponoć, i traje do zatvaranja birališta – u ovom slučaju u nedelju, 29. marta, u 20.00 sati, jeste da omogući glasačima da donesu odluku bez pritiska i propagande.

Zabranjeno je da se u medijima i na javnim skupovima vodi izbornu propagandu, da se objavljuju procena rezultata i promovišu kandidati i da se na bilo koji drugi način utiču na glasače a što, ukoliko se prekrši, dovodi do prekršajne odgovornost i kazni.

To se, kako je navdenio u Zakonu o lokalnim izborima odnosi na dnevne i periodične novine, novinske agencije, radio i televizijske programe kao i elektronska izdanja tih medija, ali i internet stranice i portale.

Predviđene su, za prekršioce, po zakonu i kazne i to od 100.000 do 600.000 dinara za medije a za odgovorna lica u medijima od 50.000 do 150.000 dinara.

Na izborima u Boru, čiji gradski parlament ima 35 odborničkih mesta, učestvuje sedam izbornih lista, dok na izborima za odbornike Skupštine opštine Smederevska Palanka, sa 49 odborničkih mesta, učestvuje šest lista.

U Bajinoj Bašti gde lokalni parlament ima 45 odborničkih mesta, na izborima učestvuje šest lista, isto koliko i u Lučanima gde u skupštin ima 35 odbornika.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac, koja broji 41 odborničko mesto učestvuje pet lista, dok je u Kuli pet izbornih lista u trci za 37 odborničkih mesta.

U Knjaževcu, gde se lokalni parlament sastoji od 40 odbornika, učestvuju četiri izborne liste, dok se u Majdanpeku kandidati četiri liste se bore za 31 odborničko mesto.

Na izborima u Kladovu, čija skupština ima 28 odborničkih mesta, učestvuju tri izborne liste, a u užičkoj gradsko opštini Sevojno, sa 19 odborničkim mestom u lokalnom parlamentu, na izborima su četiri liste.

Medju brojnim domaćim posmatračima izbornog procesa biće i nevladina organizacija CRTA kao i delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (SE).

CRTA je najavila da će na lokalnim izborima u deset mesta u Srbiji, u nedelju, 29. marta, imati 300 posmatrača.

„Deset posmatračkih misija funkcionisaće po zajedničkom principu, u ograničenom kapacitetu – organizovane kroz mobilne timove koji će posećivati biračka mesta, ali i pratiti situaciju i atmosferu na celom području tih administrativnih jedinica“, naveli su.

Posmatranje će, kako su dodali, biti usmereno na sticanje uvida i prikupljanje informacija o kontekstu u kojem se odvija izjašnjavanje birača.

„Ograničeni kapacitet ovih misija znači da CRTA neće izveštavati javnost o procentima izlaznosti i rezultatima glasanja, nego o pojavama i događajima koji obeležavaju izborni dan – dan koji, kako iskustva s prošlogodišnjih lokalnih izbora pokazuju, obično protiče u pojačanim tenzijama i kao u svojevrsnom vanrednom stanju“, piše u saopštenju.

Delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope (SE) saopštila je da će posmatrati lokalne izbore u Srbiji od 26. do 30. marta u 10 opština, preneo je 25. marta SE.

Na dan izbora, 29. marta, šest timova Kongersa SE biće nasumično raspoređeno da posmatraju izborne procedure na biračkim mestima.

Delegacija će se sastati sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičke izborne komisije, Agencije za sprečavanje korupcije i diplomatskog kora, navodi se u saopštenju.

Ona će i, kako se dodaje, održati panel diskusije sa Stalnom konferencijom gradova i opština, predstavnicima medija i nevladinih organizacija i održati brifinge sa kandidatima i političkim strankama koje učestvuju na izborima.

Preliminarni izveštaj o nalazima biće objavljen na veb stranici Kongresa SE u ponedeljak, 30. marta, oko 14.00 sati.

Kongresnu delegaciju čine poslanici Evropske narodne partije (EPP) Emvin Bartolo (Malta), Konstantinos Agorastos (Grčka) i Bernadet Gajereger (Austrija), Gobne Ni Muimneken (Irska), Endžela Bojs i Viorel Furdui iz redova Nezavisne liberalne demokratske grupe (ILDG), kao i Stefan Fasbinder (Nemačka) i Gines Pehlivan (Turska) za grupu Socijalista, zelenih i progresivnih demokrata (SOC/G/PD).

Grupi se priključuje i nezavisni stručnjak Brid Kvin (Irska).

Sekretarijat kongresa koji će nadzirati izbore, čine, kako se navodi, Euan Rodan, Matild Žirardi, Valerija Štajge i Aleksandru Simion.

(Beta)

